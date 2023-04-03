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Аксён Александров
Аксён Александров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Александр Иванов
1775 г.р.
Мать
Евдокия Силина
1775 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Александр Иванов
Мать:
Евдокия Силина
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