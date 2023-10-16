Вьялкина Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1911
Дочь: Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Вьялкин Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
22.04.1912
Дочь: Александра Прокопьевна
Отец ребёнка: Вьялкин Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
14.09.1913
Сын: Вьялкин Михаил Прокопьевич
Отец ребёнка: Вьялкин Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Вьялкин Николай Прокопьевич
Отец ребёнка: Вьялкин Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Ольга Прокопьевна
Отец ребёнка: Вьялкин Прокопий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно