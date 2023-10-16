Вьялкина Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1911

Дочь: Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Вьялкин Прокопий Петрович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.04.1912

Дочь: Александра Прокопьевна

Отец ребёнка: Вьялкин Прокопий Петрович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.09.1913

Сын: Вьялкин Михаил Прокопьевич

Отец ребёнка: Вьялкин Прокопий Петрович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Вьялкин Николай Прокопьевич

Отец ребёнка: Вьялкин Прокопий Петрович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Ольга Прокопьевна

Отец ребёнка: Вьялкин Прокопий Петрович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Прокопий Петрович

Смерть
Неизвестно
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