Филякова Мария Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Филяков Мирон Филиппов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Филяков Мирон Филиппов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Филяков Мирон Филиппов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Екатерина Миронова
Отец ребёнка: Филяков Мирон Филиппов
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Филяков Мирон Филиппов
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Филяков Мирон Филиппов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ксения (Аксиния) Миронова
Отец ребёнка: Филяков Мирон Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно