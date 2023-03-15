Филякова Мария Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилякова Мария Федотова

Филякова Мария Федотова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Филяков Мирон Филиппов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Филяков Мирон Филиппов

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Филяков Мирон Филиппов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Екатерина Миронова

Отец ребёнка: Филяков Мирон Филиппов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Филяков Стефан Миронов

Отец ребёнка: Филяков Мирон Филиппов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Филяков Филипп Миронов

Отец ребёнка: Филяков Мирон Филиппов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ксения (Аксиния) Миронова

Отец ребёнка: Филяков Мирон Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филяков Мирон Филиппов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close