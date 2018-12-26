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Шкуратова Лея Александровна

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Место рождения

Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область

Дата рождения

26.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2018

Отец: Шкуратов Александр Андреевич

Мать: Шкуратова Ксения Николаевна

Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область