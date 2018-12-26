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Шкуратова Лея Александровна
Шкуратова Лея Александровна
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Место рождения
Волгореченск
, город Волгореченск, Костромская область
Дата рождения
26.12.2018
Пол
Женский
Отец
Шкуратов Александр Андреевич
1987 г.р.
Мать
Шкуратова Ксения Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2018
Отец:
Шкуратов Александр Андреевич
Мать:
Шкуратова Ксения Николаевна
Волгореченск
, город Волгореченск, Костромская область
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