Дорохин Тихон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1882
Отец: Дарохин Василий Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Дорохин Георгий Тихонович
Мать ребёнка: Дорохина Марфа Стефановна
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Дорохина Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
14.09.1920
Мать ребёнка: Дорохина Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
21.07.1926
Мать ребёнка: Дорохина Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
25.07.1930
Сын: Дорохин Василий Тихонович
Мать ребёнка: Дорохина Марфа Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно