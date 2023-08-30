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Дорохин Тихон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1882

Отец: Дарохин Василий Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Дорохин Георгий Тихонович

Мать ребёнка: Дорохина Марфа Стефановна

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Дорохин Егор Тихонович

Мать ребёнка: Дорохина Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
14.09.1920

Сын: Дорохин Яков Тихонович

Мать ребёнка: Дорохина Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
21.07.1926

Сын: Дорохин Иван Тихонович

Мать ребёнка: Дорохина Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
25.07.1930

Сын: Дорохин Василий Тихонович

Мать ребёнка: Дорохина Марфа Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохина Марфа Стефановна

Смерть
Неизвестно
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