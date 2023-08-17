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Люция Герасимовна
Люция Герасимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Герасим
Мать
Григорьева Мария Потаповна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Герасим
Мать:
Григорьева Мария Потаповна
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