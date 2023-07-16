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Петрова (Никитина) Нина Никоноровна
Петрова (Никитина) Нина Никоноровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Пол
Женский
Отец
Никитин Никонор Власович
1910 г.р.
Мать
Никитина Анна Власовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Никитин Никонор Власович
Мать:
Никитина Анна Власовна
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