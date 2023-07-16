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Петрова (Никитина) Нина Никоноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Никитин Никонор Власович

Мать: Никитина Анна Власовна