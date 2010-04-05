Ковтун (Бочарова) Валентина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1932
Дата смерти05.04.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковтун Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
04.03.1957
Отец ребёнка: Ковтун Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
01.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковтун Федор Яковлевич
Смерть
05.04.2010