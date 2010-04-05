Ковтун (Бочарова) Валентина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун (Бочарова) Валентина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1932

Дата смерти

05.04.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковтун Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
04.03.1957

Сын: Ковтун Сергей Федорович

Отец ребёнка: Ковтун Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
01.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковтун Федор Яковлевич

Смерть
05.04.2010
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