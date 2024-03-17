Фон Рейтерн (Таубе) Луиза Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Рейтерн (Таубе) Луиза Фёдоровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.04.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1834 ст.

Отец: Фон Таубе Фёдор Иванович

Мать: Фон Таубе (Von Budberg) Cornelia Catharina Sophia

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Рейтерн Георг-Карл-Иоанн Карлович

Рождение ребёнка
20.09.1864 ст.

Дочь: Фон Рейтерн Мария Карловна

Отец ребёнка: Фон Рейтерн Георг-Карл-Иоанн Карлович

Рождение ребёнка
15.01.1866 ст.

Дочь: Фон Рейтерн Елисавета Карловна

Отец ребёнка: Фон Рейтерн Георг-Карл-Иоанн Карлович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Фон Рейтерн Карл Карлович

Отец ребёнка: Фон Рейтерн Георг-Карл-Иоанн Карлович

Смерть
Неизвестно

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