Фон Рейтерн (Таубе) Луиза Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения22.04.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1834 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1864 ст.
Дочь: Фон Рейтерн Мария Карловна
Отец ребёнка: Фон Рейтерн Георг-Карл-Иоанн Карлович
Рождение ребёнка
15.01.1866 ст.
Дочь: Фон Рейтерн Елисавета Карловна
Отец ребёнка: Фон Рейтерн Георг-Карл-Иоанн Карлович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Фон Рейтерн Карл Карлович
Отец ребёнка: Фон Рейтерн Георг-Карл-Иоанн Карлович
Смерть
Неизвестно