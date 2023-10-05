Хайкин Никита Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайкин Никита Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1992

Отец: Хайкин Александр Викторович

Мать: Хайкина Елена Владимировна

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