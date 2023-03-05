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Камбулин Егор Матвеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Камбулин Матвей Петров

Мать: Камбулина Параскева Андреева

Рождение ребёнка
1778

Сын: Камбулин Яков Егоров

Мать ребёнка: Камбулина Марья Козмина

Рождение ребёнка
1781

Сын: Камбулин Матвей Егоров

Мать ребёнка: Камбулина Марья Козмина

Рождение ребёнка
25.10.1783 ст.

Сын: Камбулин Василий Егоров

Мать ребёнка: Камбулина Марья Козмина

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева Наталья Егорова

Мать ребёнка: Камбулина Марья Козмина

Смерть
1818
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