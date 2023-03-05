Камбулин Егор Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1778
Сын: Камбулин Яков Егоров
Мать ребёнка: Камбулина Марья Козмина
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Камбулина Марья Козмина
Рождение ребёнка
25.10.1783 ст.
Мать ребёнка: Камбулина Марья Козмина
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдеева Наталья Егорова
Мать ребёнка: Камбулина Марья Козмина
Смерть
1818