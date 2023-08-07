Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти25.08.1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Марфа Даниловна
Отец ребёнка: Данила Иванович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Агафья Даниловна
Отец ребёнка: Данила Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1771
Сын: Прокопий Данилович
Отец ребёнка: Данила Иванович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Прасковья Даниловна
Отец ребёнка: Данила Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1778
Дочь: Матрена Даниловна
Отец ребёнка: Данила Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Харитонова Федосья Даниловна
Отец ребёнка: Данила Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Иванович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
25.08.1803