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Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

25.08.1803

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Марфа Даниловна

Отец ребёнка: Данила Иванович

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Агафья Даниловна

Отец ребёнка: Данила Иванович

Рождение ребёнка
21.02.1771

Сын: Прокопий Данилович

Отец ребёнка: Данила Иванович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Прасковья Даниловна

Отец ребёнка: Данила Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1778

Дочь: Матрена Даниловна

Отец ребёнка: Данила Иванович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Харитонова Федосья Даниловна

Отец ребёнка: Данила Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Иванович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
25.08.1803