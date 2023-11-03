Герасимов Ерофей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Ерофей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Герасимов Федор

Мать: не указана

Смерть
После 1782
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