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Герасимов Ерофей Федоров
Герасимов Ерофей Федоров
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1710
Дата смерти
После 1782
Пол
Мужской
Отец
Герасимов Федор
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец:
Герасимов Федор
Мать: не указана
Смерть
После 1782
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