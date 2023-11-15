Пильщикова (Касаткина) Екатерина Васильевна
Место рожденияп.о.Высоково д.Русиново Ярославской обл.
Дата рождения07.12.1905
Дата смерти11.05.1978
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1905
п.о.Высоково д.Русиново Ярославской обл.
Рождение ребёнка
03.?.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пильщиков Иван Ильич
д.Русиново Ярославской обл.
Рождение ребёнка
15.08.1934
Сын: Пильщиков Вениамин Иванович
Отец ребёнка: Пильщиков Иван Ильич
с.Успенка Кировского района Приморского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пильщиков Иван Ильич
с. Угодинза Приморского края.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пильщиков Иван Ильич
Смерть
11.05.1978
г.Павлоград Донецкой обл.(Украина)