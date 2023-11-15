Пильщикова (Касаткина) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пильщикова (Касаткина) Екатерина Васильевна

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Место рождения

п.о.Высоково д.Русиново Ярославской обл.

Дата рождения

07.12.1905

Дата смерти

11.05.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1905

Отец: Касаткин Василий Кузмич

Мать: Касаткина Матрена Кузминична

п.о.Высоково д.Русиново Ярославской обл.
Рождение ребёнка
03.?.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пильщиков Иван Ильич

д.Русиново Ярославской обл.
Рождение ребёнка
15.08.1934

Сын: Пильщиков Вениамин Иванович

Отец ребёнка: Пильщиков Иван Ильич

с.Успенка Кировского района Приморского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пильщиков Иван Ильич

с. Угодинза Приморского края.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пильщиков Иван Ильич

Смерть
11.05.1978
г.Павлоград Донецкой обл.(Украина)
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