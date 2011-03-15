Холова (Муллагельдина) Магира Самуковна
Место рожденияБольше-Черниговский р-н с.Утекаево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.03.2011
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Больше-Черниговский р-н с.Утекаево
Рождение ребёнка
18.09.1948
Сын: Муллагельдин Мубаракша Асхатович
Отец ребёнка: Халидов Асхат Сагадатович
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
После 1963
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холов Тагир Ниятович
Отец ребёнка: Холов Ният
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Холов Ният
Смерть
15.03.2011
Узбекистан, Самаркандская обл., гг.Каттакурган