Холова (Муллагельдина) Магира Самуковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холова (Муллагельдина) Магира Самуковна

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Место рождения

Больше-Черниговский р-н с.Утекаево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.03.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муллагильдин Самсимухамат

Мать: Муллагильдина Мукмина Сабировна

Больше-Черниговский р-н с.Утекаево
Рождение ребёнка
18.09.1948

Сын: Муллагельдин Мубаракша Асхатович

Отец ребёнка: Халидов Асхат Сагадатович

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холов Ният

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холов Ният

Рождение ребёнка
После 1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холов Ният

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халидов Асхат Сагадатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холов Тагир Ниятович

Отец ребёнка: Холов Ният

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холов Ният

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холов Ният

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холов Ният

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холов Ният

Смерть
15.03.2011
Узбекистан, Самаркандская обл., гг.Каттакурган
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