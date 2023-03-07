Волков Валентин Владимирович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
1948
Сын: Волков Александр Валентинович
Мать ребёнка: Волкова Фаина
Рождение ребёнка
1950
Сын: Волков Владимир Валентинович
Мать ребёнка: Волкова Фаина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Фаина
Смерть
Неизвестно