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Волков Валентин Владимирович

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Место рождения

Преображенское, Южский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Волков Владимир Александрович

Мать: Волкова Надежда Яковлевна

Преображенское, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Волков Александр Валентинович

Мать ребёнка: Волкова Фаина

Преображенское, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Волков Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Волкова Фаина

Преображенское, Южский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Фаина

Смерть
Неизвестно
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