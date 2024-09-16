Касымова-Лукьянова (Касымова) Зуля
Место рожденияТашкент
Дата рождения14.11.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1979
Отец: Касымов Фарид
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Рождение ребёнка
27.01.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянов Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
17.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянов Андрей Анатольевич