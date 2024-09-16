Касымова-Лукьянова (Касымова) Зуля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касымова-Лукьянова (Касымова) Зуля

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

14.11.1979

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1976 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1979

Отец: Касымов Фарид

Мать: Касымова (Хисамова) Альфия

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Андрей Анатольевич

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Рождение ребёнка
27.01.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
17.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов Андрей Анатольевич

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