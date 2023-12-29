Логинов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Кистыш, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Кистыш, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Кистыш, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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