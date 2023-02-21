Сенаторов Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенаторов Дмитрий Владимирович

Сенаторов Дмитрий Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1986

Отец: Сенаторов Владимир Николаевич

Мать: Сенаторова Людмила Валентиновна

Бракосочетание
04.03.2005

Жена: Сенаторова Анастасия Владимировна

Бракосочетание
04.03.2005

Жена: Сенаторова Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
19.05.2005

Дочь: Сенаторова Дарья Дитриевна

Мать ребёнка: Сенаторова Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
07.12.2010

Сын: Сенаторов Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Сенаторова Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
09.10.2014

Дочь: Сенаторова Полина Дмитриевна

Мать ребёнка: Сенаторова Анастасия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенаторова Анастасия Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close