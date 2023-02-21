Сенаторов Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1986
Бракосочетание
04.03.2005
Бракосочетание
04.03.2005
Рождение ребёнка
19.05.2005
Дочь: Сенаторова Дарья Дитриевна
Мать ребёнка: Сенаторова Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
07.12.2010
Сын: Сенаторов Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Сенаторова Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
09.10.2014
Дочь: Сенаторова Полина Дмитриевна
Мать ребёнка: Сенаторова Анастасия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно