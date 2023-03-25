Дымчан Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1912 ст.
Отец ребёнка: Дымчан Трифон Иванович
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ново-локтевская волость, посёлок Каменка
Место жительства
1912
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ново-локтевская волость, посёлок Каменка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно