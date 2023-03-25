Дымчан Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДымчан Мария Максимовна

Дымчан Мария Максимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1912 ст.

Сын: Дымчан Мирон Трифонович

Отец ребёнка: Дымчан Трифон Иванович

Томская губерния, Барнаульский уезд, Ново-локтевская волость, посёлок Каменка
Место жительства
1912
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ново-локтевская волость, посёлок Каменка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дымчан Трифон Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close