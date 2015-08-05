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Янтудин Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1970

Дата смерти

05.08.2015

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1076 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1970

Отец: Янтудин Александр Никитович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.07.1994

Дочь: Виненкова Алия Валериевна

Мать ребёнка: Шафикова Янтудина Каримова Айгуль Айратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шафикова Янтудина Каримова Айгуль Айратовна

Смерть
05.08.2015
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