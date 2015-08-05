Янтудин Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1970
Дата смерти05.08.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1970
Отец: Янтудин Александр Никитович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.1994
Дочь: Виненкова Алия Валериевна
Мать ребёнка: Шафикова Янтудина Каримова Айгуль Айратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.2015