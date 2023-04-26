Ермакова Ксения Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Ермаков Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Ермаков Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Ермаков Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
16.01.1911
Сын: Ермаков Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Ермаков Петр Алексеевич
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
02.04.1913
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Ермаков Петр Алексеевич
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Смерть
Неизвестно