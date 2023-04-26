Ермакова Ксения Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Ксения Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ермаков Иван Петрович

Отец ребёнка: Ермаков Петр Алексеевич

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Ермаков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Ермаков Петр Алексеевич

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Ермаков Никита Петрович

Отец ребёнка: Ермаков Петр Алексеевич

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
16.01.1911

Сын: Ермаков Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Ермаков Петр Алексеевич

д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
02.04.1913

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Ермаков Петр Алексеевич

д.Орловка, Менеузбашевская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Петр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Смерть
Неизвестно