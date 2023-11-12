Недзвецкий Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Недзвецкий Николай Степанович
Мать: не указана
Получение воинского звания/чина
03.07.1726
Лида, Лидский район, Гродненская область
пожалован королем Августом II Лидским крайчим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недзвецкий Григорий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно