Недзвецкий Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недзвецкий Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Недзвецкий Николай Степанович

Мать: не указана

Получение воинского звания/чина
03.07.1726
Лида, Лидский район, Гродненская область
пожалован королем Августом II Лидским крайчим
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недзвецкий Григорий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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