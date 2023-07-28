Коржова (Булатова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоржова (Булатова) Татьяна Александровна

Коржова (Булатова) Татьяна Александровна

Место рождения

Белогорск, город Белогорск, Амурская область

Дата рождения

28.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1962

Отец: не указан

Мать: Булатова Надежда Михайловна

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
20.03.1985

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
14.11.1986

Дочь: Гибанова Ирина

Отец ребёнка: не указан

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
23.03.1987

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
Неизвестно
г.Санкт-Петербург