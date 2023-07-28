Коржова (Булатова) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения28.03.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1962
Отец: не указан
Рождение ребёнка
20.03.1985
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.11.1986
Дочь: Гибанова Ирина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.03.1987
Дочь: Елена
Отец ребёнка: не указан
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
Неизвестно
г.Санкт-Петербург