(Алибьева) Анастасия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алибьева) Анастасия Захаровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.05.1893

Муж: Зипир Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.06.1894

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Зипир Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.01.1896

Дочь: Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Зипир Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.11.1897

Сын: Зипир Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Зипир Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.11.1899

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Зипир Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.03.1902

Дочь: Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Зипир Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.03.1904

Сын: Зипир Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Зипир Григорий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно