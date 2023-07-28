(Алибьева) Анастасия Захаровна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1893
Рождение ребёнка
18.06.1894
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Зипир Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.01.1896
Дочь: Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Зипир Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.11.1897
Отец ребёнка: Зипир Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.11.1899
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Зипир Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.03.1902
Дочь: Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Зипир Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.03.1904
Сын: Зипир Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Зипир Григорий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно