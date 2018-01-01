Мадаминжонов Набижон
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1944
Дата смерти01.01.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1944
Отец: не указан
Мать: Зайнашева Менсулу
Рождение ребёнка
26.04.1973
Дочь: Исрафилова Ильмира Набиевна
Мать ребёнка: Мадаминжонова Алия Сафиулловна
Рождение ребёнка
23.06.1977
Дочь: Гульнара Набиевна
Мать ребёнка: Мадаминжонова Алия Сафиулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.2018