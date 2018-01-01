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Мадаминжонов Набижон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1944

Дата смерти

01.01.2018

Пол

Мужской

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1944

Отец: не указан

Мать: Зайнашева Менсулу

Рождение ребёнка
26.04.1973

Дочь: Исрафилова Ильмира Набиевна

Мать ребёнка: Мадаминжонова Алия Сафиулловна

Рождение ребёнка
23.06.1977

Дочь: Гульнара Набиевна

Мать ребёнка: Мадаминжонова Алия Сафиулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мадаминжонова Алия Сафиулловна

Смерть
01.01.2018
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