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Терентьев Евгений Игоревич

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Место рождения

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

19.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1976

Отец: Терентьев Игорь Ростиславович

Мать: Терентьева Татьяна Васильевна

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Образование
С ?.09.1991 по 25.05.1994
Далматово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Обучение: СПТУ-27, тракторист-машинист широкого профиля 2 класса
Бракосочетание
06.08.1994

Жена: Удачина Людмила Николаевна

Далматово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Развод
08.02.2000

Жена: Удачина Людмила Николаевна

Далматово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Работа или профессия
Около 2001
Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Работает в транспортном предприятии старшим механиком
Рождение ребёнка
07.04.2005

Дочь: Терентьева Кристина Евгеньевна

Мать ребёнка: Терентьева Надежда Ивановна

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
14.02.2007

Жена: Терентьева Надежда Ивановна

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Развод
08.02.2013

Жена: Терентьева Надежда Ивановна

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Около 2014

Жена: Терентьева Светлана Заитовна

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
12.12.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терентьева Светлана Заитовна

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
01.01.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терентьева Светлана Заитовна

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Работа или профессия
?.01.2022
Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Поменял работу механика на водителя такси.
Место жительства
Неизвестно
Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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