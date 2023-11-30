Терентьев Евгений Игоревич
Место рождения
Дата рождения19.01.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1976
Образование
С ?.09.1991 по 25.05.1994
Обучение: СПТУ-27, тракторист-машинист широкого профиля 2 класса
Бракосочетание
06.08.1994
Развод
08.02.2000
Работа или профессия
Около 2001
Работает в транспортном предприятии старшим механиком
Рождение ребёнка
07.04.2005
Дочь: Терентьева Кристина Евгеньевна
Мать ребёнка: Терентьева Надежда Ивановна
Бракосочетание
14.02.2007
Развод
08.02.2013
Бракосочетание
Около 2014
Рождение ребёнка
12.12.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терентьева Светлана Заитовна
Рождение ребёнка
01.01.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терентьева Светлана Заитовна
Работа или профессия
?.01.2022
Поменял работу механика на водителя такси.
Место жительства
Неизвестно