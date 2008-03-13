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Малышев Николай Петрович

Место рождения

Омутинский, Тюменская Область, Россия

Дата рождения

18.11.1946

Дата смерти

13.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1946

Отец: Павлов Пётр Сергеевич

Мать: Федосья Епифановна

Омутинский, Тюменская Область, Россия
Рождение ребёнка
11.05.1969

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Татьяна Гербертовна

РСФСР,Свердловская обл.,г.Краснотурьинск
Бракосочетание
20.10.1970

Жена: Татьяна Гербертовна

Краснотурьинск, Свердловская Область, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
01.12.1970

Сын: Малышев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Татьяна Гербертовна

Краснотурьинск, Свердловская Область, Россия, Советский Союз
Смерть
13.03.2008
Краснотурьинск, Свердловская Область, Россия