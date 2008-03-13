Малышев Николай Петрович
Место рожденияОмутинский, Тюменская Область, Россия
Дата рождения18.11.1946
Дата смерти13.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1946
Отец: Павлов Пётр Сергеевич
Мать: Федосья Епифановна
Омутинский, Тюменская Область, Россия
Рождение ребёнка
11.05.1969
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Татьяна Гербертовна
РСФСР,Свердловская обл.,г.Краснотурьинск
Бракосочетание
20.10.1970
Жена: Татьяна Гербертовна
Краснотурьинск, Свердловская Область, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
01.12.1970
Сын: Малышев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Татьяна Гербертовна
Краснотурьинск, Свердловская Область, Россия, Советский Союз
Смерть
13.03.2008
Краснотурьинск, Свердловская Область, Россия