Георгий Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1808 ст.
Отец: Филипп Кириллин
Мать: Ульяна Ерофеева
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Филиппа Кирилина с женою его Ульяной Ерофеевою родился сын. Ему же имя наречено Георгий. Крещен 30-го дня. Восприимниками были Экономического ведом... Показать все
Смерть
Неизвестно