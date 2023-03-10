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Георгий Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1808 ст.

Отец: Филипп Кириллин

Мать: Ульяна Ерофеева

Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Филиппа Кирилина с женою его Ульяной Ерофеевою родился сын. Ему же имя наречено Георгий. Крещен 30-го дня. Восприимниками были Экономического ведом... Показать все
Смерть
Неизвестно
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