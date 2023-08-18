Тятов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тятов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Тятов Трофим

Мать ребёнка: Тятова ?

Рождение ребёнка
1786

Сын: Тятов Герасим

Мать ребёнка: Тятова ?

Рождение ребёнка
1799

Сын: Тятов Дмитрий

Мать ребёнка: Тятова ?

Рождение ребёнка
1807

Сын: Тятов Василий

Мать ребёнка: Тятова ?

Рождение ребёнка
1813

Сын: Тятов Федор

Мать ребёнка: Тятова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тятова ?

Смерть
Неизвестно