Тятов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Тятов Трофим
Мать ребёнка: Тятова ?
Рождение ребёнка
1786
Сын: Тятов Герасим
Мать ребёнка: Тятова ?
Рождение ребёнка
1799
Сын: Тятов Дмитрий
Мать ребёнка: Тятова ?
Рождение ребёнка
1807
Сын: Тятов Василий
Мать ребёнка: Тятова ?
Рождение ребёнка
1813
Сын: Тятов Федор
Мать ребёнка: Тятова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тятова ?
Смерть
Неизвестно