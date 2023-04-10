Трубицын Меркул Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1626
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1626
Отец: Трубицын Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1639
Сын: Трубицын Омельян Меркулов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1646
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1646
Сын: Трубицын Милован Меркулов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Талица, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно