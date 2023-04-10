Трубицын Меркул Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Меркул Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1626

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1626

Отец: Трубицын Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1639

Сын: Трубицын Омельян Меркулов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1646

Сын: Трубицын Михаил Меркулов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1646

Сын: Трубицын Милован Меркулов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Талица, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно