Метор (Метер) Хайм
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиОколо 1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1842
Жена: Метор (метер) ?
Рождение ребёнка
1848
Сын: Метор (метер) Овсей
Мать ребёнка: Метор (метер) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Метор (метер) ?
Мать ребёнка: Метор (метер) ?
Смерть
Около 1909
Причина смерти: Естественная смерть/старость