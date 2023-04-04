Метор (Метер) Хайм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метор (Метер) Хайм

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Около 1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1842

Жена: Метор (метер) ?

Рождение ребёнка
1848

Сын: Метор (метер) Овсей

Мать ребёнка: Метор (метер) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Метор (метер) ?

Мать ребёнка: Метор (метер) ?

Смерть
Около 1909
Причина смерти: Естественная смерть/старость