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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1717

Пол

Женский

Добавил:

НТ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1692

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Амелькин Григорий Кондратьев

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Зиновьева Домна

Отец ребёнка: Амелькин Григорий Кондратьев

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Амелькин Григорий Кондратьев

Рождение ребёнка
1702

Сын: Амелькин Савелий

Отец ребёнка: Амелькин Григорий Кондратьев

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Пошла Отдельная Фамилия? Григорий

Отец ребёнка: Амелькин Григорий Кондратьев

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Амелькин Иван

Отец ребёнка: Амелькин Григорий Кондратьев

Рождение ребёнка
1712

Сын: Амелькин Иван меньшой

Отец ребёнка: Амелькин Григорий Кондратьев

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Амелькин Евсей Григорьевич

Отец ребёнка: Амелькин Григорий Кондратьев

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амелькин Дементий

Отец ребёнка: Амелькин Григорий Кондратьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амелькин Григорий Кондратьев

Смерть
До 1717
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