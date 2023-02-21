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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Амелькин Григорий Кондратьев
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Зиновьева Домна
Отец ребёнка: Амелькин Григорий Кондратьев
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Амелькин Григорий Кондратьев
Рождение ребёнка
1702
Сын: Амелькин Савелий
Отец ребёнка: Амелькин Григорий Кондратьев
Рождение ребёнка
1707
Сын: Пошла Отдельная Фамилия? Григорий
Отец ребёнка: Амелькин Григорий Кондратьев
Рождение ребёнка
1710
Сын: Амелькин Иван
Отец ребёнка: Амелькин Григорий Кондратьев
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Амелькин Григорий Кондратьев
Рождение ребёнка
1717
Сын: Амелькин Евсей Григорьевич
Отец ребёнка: Амелькин Григорий Кондратьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амелькин Дементий
Отец ребёнка: Амелькин Григорий Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1717