Кисан Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 22.03.1891 ст.
Отец ребёнка: Зеленов Андрей Васильевич
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Предположительно фамилия Кисан, так в восприемниках при рождении сына Капитолина Яковлевна Кисан