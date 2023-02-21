Кисан Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисан Елена Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1891 г.р.

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 22.03.1891 ст.

Сын: Зеленов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Зеленов Андрей Васильевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Предположительно фамилия Кисан, так в восприемниках при рождении сына Капитолина Яковлевна Кисан
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