Пономарева Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Пономарев Макар Тимофеевич
Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Маркович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евгения Тимофеевна
Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Маркович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Маркович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Акулина Тимофеевна
Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Маркович
Рождение ребёнка
07.01.1840
Сын: Пономарев Потап Тимофеевич
Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Маркович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Меланья Тимофеевна
Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно