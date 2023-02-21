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Пономарева Варвара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Пономарев Макар Тимофеевич

Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Маркович

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евгения Тимофеевна

Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Маркович

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Маркович

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Акулина Тимофеевна

Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Маркович

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.01.1840

Сын: Пономарев Потап Тимофеевич

Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Маркович

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Меланья Тимофеевна

Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Маркович

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Тимофей Маркович

Смерть
Неизвестно
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