(Носенко) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Отец ребёнка: Берло Данило Иванович
ГУК
Место жительства
1733
Вороньково
МРМ:
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (?) Даниловна
Отец ребёнка: Берло Данило Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Берло Данило Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берло Григрорий Данилович
Отец ребёнка: Берло Данило Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно