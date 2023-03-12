(Носенко) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Носенко) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Берло Владимир Данилович

Отец ребёнка: Берло Данило Иванович

ГУК
Место жительства
1733
Вороньково
МРМ:
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (?) Даниловна

Отец ребёнка: Берло Данило Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берло Михаил Данилович

Отец ребёнка: Берло Данило Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берло Григрорий Данилович

Отец ребёнка: Берло Данило Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берло Данило Иванович

Смерть
Неизвестно
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