Агафонова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.2018

Пол

Женский

Отец

1995 г.р.

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2018

Отец: Агафонов Сергей Иванович

Мать: Николаева Алена Витальевна

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