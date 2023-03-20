Петрова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Устинья Флоровна
Отец ребёнка: Петров Флор Маркович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марина Флоровна
Отец ребёнка: Петров Флор Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Флор Маркович
Смерть
Неизвестно