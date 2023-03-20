Петрова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Устинья Флоровна

Отец ребёнка: Петров Флор Маркович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марина Флоровна

Отец ребёнка: Петров Флор Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Флор Маркович

Смерть
Неизвестно
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