Козлов Олег Борисович
Место рожденияпгт. Первомайский Тамбовской области
Дата рождения06.02.1965
Дата смерти25.03.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Лилия
Рождение ребёнка
02.08.1994
Дочь: Козлова Ольга Олеговна
Мать ребёнка: Козлова Лилия
Рождение ребёнка
26.07.1999
Дочь: Бельнова (Козлова) Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Козлова (Анциферова) Ирина Николаевна
Смерть
25.03.2015