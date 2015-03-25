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Козлов Олег Борисович

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Место рождения

пгт. Первомайский Тамбовской области

Дата рождения

06.02.1965

Дата смерти

25.03.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1965

Отец: Козлов Борис Степанович

Мать: Козлова (Стоякина) Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова (Анциферова) Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Лилия

Рождение ребёнка
02.08.1994

Дочь: Козлова Ольга Олеговна

Мать ребёнка: Козлова Лилия

Рождение ребёнка
26.07.1999

Дочь: Бельнова (Козлова) Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Козлова (Анциферова) Ирина Николаевна

Смерть
25.03.2015

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