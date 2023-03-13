Никитина (Бурцева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Бурцевъ Федоръ Трофимовъ
Мать: Бурцева Зинаида
Рождение ребёнка
06.05.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитинъ Петръ
Петрохерсонец, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитинъ Петръ
Смерть
Неизвестно