Никитина (Бурцева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Бурцева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Бурцевъ Федоръ Трофимовъ

Мать: Бурцева Зинаида

Рождение ребёнка
06.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитинъ Петръ

Петрохерсонец, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитинъ Петръ

Смерть
Неизвестно
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