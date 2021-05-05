Арутюнов Вадим Говардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1936
Дата смерти05.05.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1963
Мать ребёнка: Багаутдинова Неля Ситдыковна
Рождение ребёнка
03.06.1967
Дочь: Арутюнова Эрика Вадимовна
Мать ребёнка: Багаутдинова Неля Ситдыковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.2021