Арутюнов Вадим Говардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арутюнов Вадим Говардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1936

Дата смерти

05.05.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1963

Сын: Арутюнов Карен Вадимович

Мать ребёнка: Багаутдинова Неля Ситдыковна

Рождение ребёнка
03.06.1967

Дочь: Арутюнова Эрика Вадимовна

Мать ребёнка: Багаутдинова Неля Ситдыковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багаутдинова Неля Ситдыковна

Смерть
05.05.2021
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