Амирова Написат Шуайбовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.2015
Дочь: Нурмагомедова Ясмина Руслановна
Отец ребёнка: Нурмагомедов Руслан Ахмедович
Рождение ребёнка
09.04.2018
Дочь: Нурмагомедова Самира Руслановна
Отец ребёнка: Нурмагомедов Руслан Ахмедович
Бракосочетание
Неизвестно