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Амирова Написат Шуайбовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.2015

Дочь: Нурмагомедова Ясмина Руслановна

Отец ребёнка: Нурмагомедов Руслан Ахмедович

Рождение ребёнка
09.04.2018

Дочь: Нурмагомедова Самира Руслановна

Отец ребёнка: Нурмагомедов Руслан Ахмедович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нурмагомедов Руслан Ахмедович