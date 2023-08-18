Пигилев Зот (Зотко) Иванов
Место рожденияпоч. Фролка Пигилева, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиОколо 1695
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
После 1646
Отец: Пигилев Иван (Ивашко) Потапов
Мать: не указана
поч. Фролка Пигилева, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Пигилев Александр (Александрько) Зотов
Мать ребёнка: не указана
погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1674
Сын: Пигилев Андрей (Андрюшка) Зотов
Мать ребёнка: не указана
погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Около 1695
погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя