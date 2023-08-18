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Пигилев Зот (Зотко) Иванов

Место рождения

поч. Фролка Пигилева, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

Около 1695

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
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Место
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Рождение
После 1646

Отец: Пигилев Иван (Ивашко) Потапов

Мать: не указана

поч. Фролка Пигилева, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Пигилев Александр (Александрько) Зотов

Мать ребёнка: не указана

погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1674

Сын: Пигилев Андрей (Андрюшка) Зотов

Мать ребёнка: не указана

погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Около 1695
погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя