Власов Дмитрий Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власов Макар Васильевич
Мать: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
12.10.1911
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Филипповна
Смерть
Неизвестно