Власов Дмитрий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Дмитрий Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Макар Васильевич

Мать: Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
12.10.1911

Сын: Власов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Филипповна

Смерть
Неизвестно
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