Дементьева Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кусеров Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимина Алла Олеговна
Отец ребёнка: Дементьев Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафонова Ирина Олеговна
Отец ребёнка: Дементьев Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дементьев Олег
Смерть
Неизвестно