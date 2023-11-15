Дементьева Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьева Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кусеров Петр Михайлович

Мать: Кусерова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Алла Олеговна

Отец ребёнка: Дементьев Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафонова Ирина Олеговна

Отец ребёнка: Дементьев Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементьев Олег

Смерть
Неизвестно
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