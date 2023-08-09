Патрушева Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Патрушев Семен Иванович
Мать: Патрушева Алевтина
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1936
Сын: Патрушев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1956
Сын: Патрушев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Неизвест Василий Неизвестно
Смерть
Неизвестно