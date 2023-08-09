Патрушева Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрушева Дарья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Патрушев Семен Иванович

Мать: Патрушева Алевтина

Рождение ребёнка
1926

Сын: Патрушев Иван Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1936

Сын: Патрушев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1956

Сын: Патрушев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Неизвест Василий Неизвестно

Смерть
Неизвестно