Сургутанова Филиксада Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сургутанова Филиксада Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Сургутанов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Камбалина Мария Осиповна

Отец ребёнка: Камбалин Осип Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камбалин Иван Осипович

Отец ребёнка: Камбалин Осип Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камбалин Александр Осипович

Отец ребёнка: Камбалин Осип Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царевская Лидия Осиповна

Отец ребёнка: Камбалин Осип Константинович

Смерть
Неизвестно
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