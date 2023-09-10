Сургутанова Филиксада Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Сургутанов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Камбалина Мария Осиповна
Отец ребёнка: Камбалин Осип Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Камбалин Осип Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камбалин Александр Осипович
Отец ребёнка: Камбалин Осип Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царевская Лидия Осиповна
Отец ребёнка: Камбалин Осип Константинович
Смерть
Неизвестно