Мизин Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1996
Сын: Мизин Александр Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.1999
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности