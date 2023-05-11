Мизин Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мизин Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1996

Сын: Мизин Александр Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.1999

Сын: Мизин Игорь Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности