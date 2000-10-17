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Осипов Владимир Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1955

Дата смерти

17.10.2000

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1955

Отец: Осипов Федор Ефимович

Мать: Осипова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Галина Алексеевна

Нижегородская, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
17.10.2000
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