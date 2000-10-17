Осипов Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1955
Дата смерти17.10.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1955
Отец: Осипов Федор Ефимович
Мать: Осипова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова Галина Алексеевна
Нижегородская, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
17.10.2000