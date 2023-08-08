Козлова Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1895

Сын: Козлов Иоанн (Иван) Наумович

Отец ребёнка: Козлов Наум Фёдорович

Рождение ребёнка
24.10.1896

Дочь: Козлова Мария Наумовна

Отец ребёнка: Козлов Наум Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Наум Фёдорович

Смерть
Неизвестно