Козлова Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1895
Сын: Козлов Иоанн (Иван) Наумович
Отец ребёнка: Козлов Наум Фёдорович
Рождение ребёнка
24.10.1896
Дочь: Козлова Мария Наумовна
Отец ребёнка: Козлов Наум Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно